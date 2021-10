Luka Van den Keybus voorlopig zesde in WK-kwalificaties allround turnen

Welke Belgen kunnen zich plaatsen voor het wereldkampioenschap turnen? Dinsdag kwamen Luka Van den Keybus (24, Gymteam Sint-Niklaas), Noah Kuavita (22, Silok Deurne) en Maxime Gentges (26, GC Malmedy) in actie tijdens de kwalificaties van het WK toestelturnen in het Japanse Kitakyushu.

Van den Keybus en Kuavita turnden de zes toestellen: ringen, sprong, brug, rek, grond en paard met bogen. Gentges focuste op de rekstok en het paard met bogen. In de tussenstand van de allroundcompetitie staat Van den Keybus met 81,098 punten voorlopig zesde. Kuavita is negende met 77,632 punten. De Chinees Zhang Boheng zette met 87,897 punten de beste score neer van de zeventien turners die allround in actie kwamen. Gentges staat zevende aan de rekstok (13,900 punten) en veertiende aan het paard (13,033 punten).

Woensdag staat de tweede kwalificatiedag op het programma. De gymnasten uit sterke landen als Japan, Amerika en Groot-Brittannië komen dan in actie. Daarna weten we welke positie de Belgen innemen in het eindklassement, dat deelname aan de finales bepaalt (allround top 24, per toestel top 8). De dames van Team Belgym komen niet in actie in Japan.

Noah Kuavita. — © AFP