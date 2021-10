Stef Wijnants: “Onuachu niet in vraag stellen na gemiste strafschoppen” . — © TV Limburg

Genk

“Maak geen zaak van die twee penaltymissers van Onuachu. Hij verdient iets meer krediet.” Dat is de mening van voetbalanalist Stef Wijnants. Racing Genk trekt met een 0 op 6 richting Londen voor de uitwedstrijd tegen West Ham United in de Europa League. Het gevoel kan dus een stuk beter. Het voordeel, zegt Stef Wijnants, is wel dat er tegen West Ham niets moet.