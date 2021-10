Freinetschool De Veranda bezoekt de wereldwinkel

Ze leerden er over hoe de wereldwinkel 50 jaar geleden door jongeren werd opgericht, die iets ten goede wilden veranderen aan wat er in de wereld gebeurde. Thema's als milieu en hoe wij handel drijven, waren toen ook al voer voor stevige discussies. Het is dan ook geen toeval dat het vandaag weer jongeren zijn, die aan de alarmbel trekken over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Alleen is het tegenwoordig minder gemakkelijk om nog jongeren aan te trekken als vrijwilliger in de wereldwinkel. De leerlingen van De Veranda beloofden zich te beraden over hoe ze toch hun spreekwoordelijke duitje in het zakje zullen doen.