Israël regulariseert 4.000 Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

In een mededeling laat de COGAT, het Israëlische orgaan dat belast is met civiele operaties in de bezette Palestijnse gebieden, weten dat 1.200 aanvragen werden goedgekeurd. “Het gaat om bewoners die al jarenlang in Judea en Samaria (de Israëlische benaming voor de Westelijke Jordaanoever, red.) leven, maar om diverse redenen geen recht hadden op papieren”, schreef Gantz op Twitter. “Deze beslissing maakt deel uit van mijn politiek om de economie te versterken en het leven van de Palestijnen in Judea en Samaria te verbeteren.”

De COGAT kondigde voorts aan dat 2.800 Palestijnen uit de Gazastrook die voor 2007 naar de Westelijke Jordaanoever waren verhuisd hun adres zouden kunnen wijzigen.