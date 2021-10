Nieuw Multimovepad op Kepkensberg geopend tijdens week van het bos

Op de Kepkensberg in Ham is het gloednieuwe Multimovepad ingespeeld door de kinderen die wekelijks deelnemen aan Multimovelesjes. Het Multimovepad is een initiatief van de sportdienst van de gemeente Ham, in samenwerking met Sport Vlaanderen en Natuur & Bos. Het nieuwe, avontuurlijke pad is net geen drie kilometer lang en biedt kinderen een ideale mix van sport, ontspanning en natuurbeleving. Het doel is duidelijk: kinderen zoveel mogelijk ongeremd laten bewegen in de natuur.

De Kepkensberg, ligt tussen de gehuchten Genebos en Genendijk in de gemeente Ham. Ondanks de geringe hoogte heeft de heuvel enkele steile hellingen. De heuvel heeft een basis van ijzerzandsteen. De Kepkensberg is begroeid met bos en is toegankelijk voor wandelaars. Ook het Hamse wandelroutenetwerk doorkruist dit gebied. De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur regelmatig stukken bos gekocht zodat het een beschermd stukje natuur kan blijven. Sinds jaar en dag komen kinderen er zich helemaal uitleven. Vandaag wordt de Kepkensberg meer dan ooit op de kaart gezet door de toevoeging van een gloednieuw Multimovepad. Het bewegwijzerde, avontuurlijke pad van net geen 3 kilometer start aan de Scoutslokalen in de Bivakstraat. De wandeling begint onmiddellijk met een pittige klim aan het bekende kapelletje. Onderweg ontdek je uitdagende oefeningen voor jong en oud.Moovie, de mascotte van Multimove, daagt je uit om te balanceren, gericht te werpen, te springen… maar vooral om te bewegen en veel plezier te maken. Sociale werkplaats De Winning en de gemeentelijke diensten legden hierbij de nodige creativiteit aan de dag. Voor een aantal vaardigheden werden nieuwe speeltoestellen aangekocht. Onderweg zijn er ook picknick- en rustmogelijkheden.Een beetje geschiedenis “Wist je dat je tijdens de tocht nog loopgraven kan terugvinden uit de Tweede Wereldoorlog? Je leest ter plaatse meer over de historiek van deze bijzondere plek terwijl je kinderen zich uitleven”, licht schepen Patrick Bosmans toe. “We bekijken hoe we deze unieke loopgraven nog verder kunnen opwaarderen. Dit Multimovepad is een avontuurlijke aanvulling om ons buitenaanbod nog aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen. We hopen op deze manier nog meer waardering te creëren voor beleving in de natuur.”Iedereen naar buitenRavotten in het groen heeft niets dan voordelen: het is goed voor lichaam en geest, en helpt kinderen in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Met de Multimovepaden willen Sport Vlaanderen en Natuur & Bos de drempel verlagen en kinderen de natuur in krijgen”, zegt Lieven Lanszweert, communicatiedeskundige Natuurbeleving bij Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. “We zijn dan ook verheugd dat dit multimovepad in Ham geopend wordt met de start van de Week van het Bos. Deze feestweek voor het bos staat dit jaar in het teken van op ontdekking gaan in de natuur om de hoek. Dit beweeg- en beleefpad staat vanaf vandaag zeker en vast garant voor heel wat ontdekkingen en avontuur.”“Met Multimove willen we de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren”, zegt Tom Naômé, consulent Sportieve vrije tijd bij Sport Vlaanderen. “Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze de twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.”