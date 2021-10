Natuurmarathon lokt 160 deelnemers

De Bosvrienden mogen terugkijken op een geslaagde editie van de Natuurmarathon, 160 deelnemers met een Noor en enkele Nederlanders. Er waren vier lussen in de vorm van een klavertje-4: 13,25km, 9,50km, 9,75km en 9,75km, richting Averbode, Gerhagen, Rodeberg en Asdonk Dassenaerde. Het waren prachtige omlopen, 80 procent onverhard door de mooie natuur. Men kon alleen lopen of aflossing per 2 of vier lopers. Na de aankomst kreeg iedere deelnemer een mooi aandenken. De Bosvrienden mogen trots zijn met hun geslaagde eerste Natuurmarathon.