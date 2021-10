Duiker doet zeldzame vondst: 900 jaar oud zwaard van kruisvaarders

De scherpzinnige duiker Shlomi Katzin diepte het één meter lange zwaard op en droeg het over aan de autoriteiten. Daar werd het zwaard onderzocht door de Israel Antiquities Authority, IAA, die enorm blij is met de vondst. “Het zwaard is uitstekend bewaard gebleven, het is een prachtige en zeldzame vondst.” Volgens de IAA is het duidelijk dat het zwaard ooit van een kruisvaarder was.

De kruisvaarders vochten in een reeks religieuze oorlogen, die gestart werden door de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen. De bekendste kruistochten trokken naar het Midden-Oosten om het Heilige Land ter heroveren op de moslims.

