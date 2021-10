25 jaar Witte mars: Child Focus houdt herdenkingsplechtigheid

Morgen is het exact 25 jaar geleden dat de Witte Mars door Brussel trok. Meer dan 300.000 mensen kwamen op straat als protest tegen justitie en politie na het uitbreken van de zaak-Dutroux. Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen organiseert morgen een herdenkingsplechtigheid in het teken van hoop. Koningin Mathilde zal aanwezig zijn. Als teken van hulde aan de slachtoffers en als steun voor de families en naasten van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen roept Child Focus iedereen op om dan een wit lint om de pols te dragen, een witte ballon aan de deur te hangen of een stukje witte stof aan het voertuig te bevestigen. Wij spraken met de CEO van Child Focus Heidi De Pauw. Zij blikt terug op de Witte Mars, maar kijkt ook vooruit.

