Mensen in armoede laten zich horen op open familiedag Warm Hart

In de Pastorijstraat vlak achter het Nieuw Administratief Centrum werden de leden van vzw Warm Hart met open armen ontvangen met een tas koffie en gebak. Ze zijn samengekomen voor de open familiedag in het kader van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Jaarlijks worden op 17 oktober in verschillende gemeentes door lokale verenigingen campagnes gevoerd om de strijd tegen armoede aan te binden.Lore Lamers is vrijwilliger bij Warm Hart en startte de familiedag met een toespraak. Samen met enkele leden hebben ze een pop-up act voorgedragen, waarin werd verteld hoe het voelt om in een financieel moeilijke situatie te verkeren. Zo wil Warm Hart er voor zorgen dat mensen in armoede gehoord worden, want dat gebeurt te weinig."Financiële uitsluiting brengt sociale uitsluiting mee", legt Magda Cuppens er vingerdik op. "In werkelijkheid gaat het om een veelzijdig en complex probleem. Armoede is verweven in alle levensdomeinen, waardoor een eenvoudige oplossing niet voor de hand ligt." Magda hielp 21 jaar geleden mee aan de oprichting van de vzw Warm Hart met de bedoeling om armoede en uitsluiting te bestrijden, samen met mensen in armoede. Vanuit die visie zijn intussen meerdere projecten gerealiseerd om aan dat doel bij te dragen.Ten einde van de pop-up act werd een wensput opgevuld met briefjes waar de zorgen van de leden staan opgeschreven. Op die manier is heel symbolisch iedereen die in de put zit geholpen. Warm Hart heeft ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om het aanwezige gemeentebestuur een bundel met werkpunten te overhandigen, waarna burgemeester Alain Yzermans zich tot de vereniging richtte om hen te bedanken voor hun werk.Warm Hart kon voor de open familiedag rekenen op vrijwilligers van PXL-Social Work en -Education om de volksspelen in goede banen te leiden.