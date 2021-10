Kleuters Stippe Stap gaan voor lokale en seizoensgebonden producten

Fruit centrifugeren tot sap en appels snijden en koken tot appelmoes. De oudste kleuters gingen voor een gezonde fruit smoothie en fruitspiesjes. "Maar als MOS-school willen we verder gaan dan enkel waarnemen, proeven en bereiden", klinkt het. "In de toekomst willen we zelf groenten en fruit kweken zodat het begrip lokaal en van bij ons door de kleuters niet alleen zichtbaar is maar ook gedragen wordt bij het tuinieren in eigen tuintjes op de kleuterspeelplaats. In het kader van eet lokaal hebben we 2 nieuwe appelbomen aangekocht die een mooi plekje gaan krijgen op de kleuterspeelplaats. De kleuters zullen de bomen elk seizoen kunnen observeren en als het oogsttijd is vieren we feest met al het lekkers van bij ons."