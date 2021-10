JAT geeft herfstconcert ‘Welkom terug’

Iets meer dan twintig jaar geleden werd de VZW Jong Artistiek Talent boven de doopvont gehouden. Toen was Wim Ilsen er ook al bij. De jubileumplannen werden door corona in een wachtrij gezet tot er nu groen licht werd gekregen.Dankzij de steun van het Hasselts Stadsbestuur en de directies van de Stedelijke Kunstencampus kon de VZW terug naar haar vertrouwd auditorium van het conservatorium.De Raad van Bestuur van JAT opperde het idee om, op initiatief van erevoorzitter mevrouw Liliane Beliën, terug te gaan in de tijd en een aantal pioniers opnieuw te programmeren. Op zondagvoormiddag 17 oktober kon zo een volle zaal genieten van een eerste concert met Marie François (piano) en Wim Ilsen (viool). Vanaf nu kan JAT teruggrijpen naar haar recept van voor corona: elke derde zondag van de maand wordt er een concert gegeven. Dit jaar kan je alvast 21 november en 19 december in je agenda noteren.