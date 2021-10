Guy Malfait ontroert met armoedeverhalen

Dit jaar werd in Hasselt zelfs een Week van het Verzet tegen Armoede ingericht. Het initiatief ging uit van vijf organisaties: Siloam, Trefpunt Armoede Limburg, De Trawanten, De Armoedevakbond en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang. Op woensdag 13 oktober werd de deur van de universitaire campus in de Oude Gevangenis opengezet voor een gespreksavond met Guy Malfait, de medeauteur van het boek "Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger". Hij ging hierover in gesprek met Stefan Roumen en Peter Lemmens. Veel gewone burgers kunnen zich niet inbeelden met welke complexe hindernissen mensen in armoede af te rekenen krijgen. Daarom laat Guy Malfait in zijn boek armen aan het woord om te vertellen over de lotgevallen in hun leven. Op 13 oktober zette hij uiteen hoe het boek tot stand kwam, en ging er ook over in dialoog met de bezoekers. Sabine Meyers van Siloam las fragmenten voor uit het boek. Tussendoor bracht Piet Stinckens uit Bree dialectliederen over armoede en eenzaamheid, waarmee hij de aanwezigen tot tranen toe ontroerde. Als afronding ging iedereen rechtstaan om het Vierdewereldlied te zingen. De avond liet een diepe indruk na op de 35 aanwezigen. (foto's: Conny Mertens)