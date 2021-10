The Woodpeckers staan nog eens samen op het podium

Kiss of color had een benefietactie op poten gezet om de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië te steunen.Tal van artiesten kwamen gratis optreden. Ook Ivoplaysshadows maakte zijn opwachting. Hij had voor de verrassing Noel Peeters meegebracht. Samen speelden ze in de jaren '70 bij The Woodpeckers, een orkest dat destijds furore maakte in de Maaskant en omstreken. Ze zongen o.a. het liedje 'Tussche de meule en de Maas'. Noel schreef dit nummer een hele tijd geleden, maar aan de reacties van het publiek te zien, is het nog steeds erg populair.