Murphy's ladies strijden tegen Visé

"Onze dames begonnen heel strijdvaardig aan de wedstrijd en hielden redelijk lang de nul op het scorebord", klinkt het. "Na ettelijke minuten scoorde Visé jammer genoeg toch een eerste try. Maar de dames bleven strijdlustig en Mirre Caers kon kort daarna een tegentry scoren. Nog voor de rust incassereerden de dames twee extra try's van Visé en was er een mentaal dipje te merken op het plein. Ergens in de tweede helft vonden de Murphy's een tweede adem en zagen we nog een defensieve lijn staan die de extra try van Visé (tevergeefs) probeerde te vermijden. Doordat de dames de teamgeest hoog hielden, kon Michelle Bogers nog voor een mooie Limburgse try zorgen."De laatste 5 minuten voelde je de drang naar dat derde doelpunt, maar nadat het Murphy's team al één speelster afstond door een knieblessure, sloeg het noodlot toe. "Door een ernstige blessure van onze jongste en dapperste speelster werd uit respect de match 5 minuten eerder afgefloten. Gelukkig, bleek na de nodige onderzoeken in het plaatselijke ziekenhuis de kwetsuur niet zo ernstig als het in eerste instantie leek. Zo konden onze dames voltallig, moe, verloren, maar toch voldaan naar huis toe keren. De eindstand werd 22-10. We zijn trots op deze mooie, groeiende Limburgse damesploeg. Op naar volgende week in Binche."