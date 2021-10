Neos Leopoldsburg ontdekt het Grote Netewoud

"We vertrokken aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt De Watermolen, waar we konden kiezen voor een afstand van 4 of 8 kilometer", klinkt het bij de Neos-leden. "We wandelden onder begeleiding van ervaren gidsen, zij gaven ons een deskundige uitleg over de restauratie van Natuurpunt en van de verschillende bloemen, bomen, bessen en dieren die in deze omgeving leven, alsook hoe er een waterzuiveringssysteem is opgebouwd, in dit uitgebreid gebied. Tijdens een korte pauze verraste Neos ons met een zelfgemaakt lekker borreltje. In de taverne genoten we na afloop van allerlei soorten biofruitsap, -wijn of -bier met uitgebreid assortiment tapas en broodjes. Het was een prachtige activiteit in de natuur om ons nieuwe seizoen op te starten."