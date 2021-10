Tuinhier demonstreert bloemschikken

In CC Palethe organiseerde Tuinhier Overpelt op 14 oktober een mooie bloemschikdemonstratie. Na anderhalf jaar was er eindelijk weer eens een echte bijeenkomst.

Bloemschiklesgevers Martijn, Hanne en Sonja maakten die avond elk vier meesterwerken. Ze gaven ook meer uitleg over hun cursussen bloemschikken die ook weer kunnen beginnen. Een 80-tal dames en enkele heren hadden er die avond duidelijk zin in. Er werd met grote aandacht gekeken naar het demonstreren van de lesgevers. Alle handelingen waren goed te volgen dankzij een projectie op het grote scherm door Jos Heynen. Na afloop werden er twaalf toeschouwers heel blij gemaakt, zij wonnen elk een prachtig bloemstuk. Interesse in de bloemschiklessen? Kijk dan eens op de website van Tuinhier Overpelt, www.tuinhieroverpelt.be of bel Robert Sleurs via 0495/54.54.38.