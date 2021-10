Volle tribunes toegestaan bij Formule 1 in Saoedi-Arabië

Aanvankelijk was maar 40 procent van de kaarten in de verkoop gegaan voor de race op het circuit in de kuststad Jeddah, maar nu is 100 procent van de tickets beschikbaar, zo laten de organisatoren weten. De beslissing volgt op het versoepelen van de coronamaatregelen in Saoedi-Arabië.

De eerste GP in het Arabische koninkrijk is de voorlaatste race van het seizoen. Een week later volgt de laatste afspraak in Abu Dhabi. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) zijn in een spannende strijd om het kampioenschap verwikkeld. Na zestien wedstrijden (van de 22) leidt Verstappen met zes punten voorsprong op Hamilton. Diens Finse teamgenoot Valtteri Bottas volgt als derde al op ruime afstand. Zondag (24 oktober) staat de Amerikaanse GP in Austin (Texas) op het programma.