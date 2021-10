Kleuters Atheneeke ontdekken nieuwe brug over de Jeker

Met een wandelbrug over de Jeker en enkele belevingspunten kreeg natuurgebied de Kevie een extra troef. De jongste kleuters van GO! basisschool Atheneeke gingen de nieuwigheden meteen ontdekken tijdens een fijne herfstwandeling in de Kevie.

“Jonge kleuters ontdekken en begrijpen de wereld om hen heen via de zintuigen. Ze willen spelen, handelen, omgaan met dingen en vooral experimenteren. Het is belangrijk hen daar veel ruimte voor te geven”, klinkt het op de school. “Tijdens de wandeling kregen de kleuters de kans om hun omgeving waar te nemen, te onderzoeken en te verkennen. Er werd ook tijd gemaakt om te bewegen op het belevingsparcours. Onze natuurlijke omgeving verandert heel snel. Door mogelijkheden te scheppen tot actieve exploratie van de natuurlijke omgeving, proberen we de band met de natuur te versterken. Op deze manier leren we onze kinderen met het nodige respect met de natuur om te gaan.”