“Onaantastbare” Bill Gates in 2008 al op vingers getikt voor pikante berichten

Een nieuwe knauw in het imago van Microsoft-topman Bill Gates (65): volgens een ex-medewerker van het bedrijfstuurde de miljardair als bestuurder pikante berichten naar vrouwelijke collega’s. In 2008 werd hij daarvoor zelfs op de vingers getikt. Twee topmanagers van het bedrijf, Brad Smith en Lisa Brummel, riepen hem op het matje en geboden hem per direct te stoppen die flirterige e-mails te sturen.

“Flirterig, niet overdreven seksueel”, zo noemde de woordvoerder van Microsoft de berichten die de vroegere topman stuurde naar een medewerkster. Het bedrijf heeft het altijd stilgehouden en heeft geen verdere acties ondernomen. Ook al wist het dat het niet Gates’ eerste misstap was. Tot een echte klacht is het nooit gekomen. Maar als we zijn vrouw mogen geloven, heeft het meegespeeld om hun huwelijk op de klippen te doen lopen.

Gates was, zo klinkt het, wel erg geschrokken toen Brad Smith, destijds de hoogste advocaat van Microsoft, en Lisa Brummel, de hoogste personeelsfunctionaris van het bedrijf, hun grote baas op het matje riepen en hem erop wezen dat zijn gedrag niet door de beugel kon.

Slippertje

Gates stuurde destijds pikante berichten naar een collega. Plagerig, soms iets meer dan dat. “Hij voelde zich onaantastbaar als een van de rijkste en meest invloedrijke mannen ter wereld”, zegt een ex-medewerkster.

Bridgitt Arnold, een woordvoerder van Bill Gates, zegt dat de beweringen vals zijn en dat het om oude geruchten gaat die “opnieuw opgerakeld zijn door mensen die er belang bij hebben om Gates in diskrediet te brengen”.

Maar Maria Klawe, die van 2009 tot 2015 directeur was bij Microsoft, vertelde aan The Wall Street Journal dat, hoewel ze niet op de hoogte was van specifieke klachten tegen Gates, ze vond dat hij zich gedroeg alsof de regels niet op hem van toepassing waren. Zo had hij in 2002 een affaire met een vrouwelijke ondergeschikte, een slippertje dat aan het licht kwam nadat de werknemer in 2019 een brief aan de raad van bestuur had geschreven en naar verluidt had gevraagd dat Melinda, de vrouw van Gates, de brief zou lezen. Want op het moment van de verhouding, die door Gates werd gestopt, was hij met Melinda getrouwd.

Gates stapte in maart 2020 plotseling uit het bestuur. Na geruchten dat er nog meer relaties waren geweest. Zijn woordvoerster bevestigde dat er bijna 20 jaar geleden een affaire was geweest, maar zei dat zijn beslissing om het bestuur van Microsoft te verlaten daar niets mee te maken had. En van andere buitenechtelijke affaires heeft zij geen weet.

Bill en zijn vrouw Melinda Gates hebben intussen, na 27 jaar huwelijk, een punt gezet achter hun relatie.

Gates trok zich intussen terug als bestuurder. — © REUTERS

Jeffrey Epstein

Eerder schreef The Wall Street Journal dat Melinda in 2019 al wilde scheiden vanwege Gates’ band met miljonair Jeffrey Epstein. Epstein beroofde zichzelf in dat jaar van het leven na zijn arrestatie op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Bill Gates en Jeffrey Epstein zouden sinds 2011 vriendschappelijke banden hebben gehad, hoewel Epstein toen al een bedenkelijke reputatie had.

Volgens de woordvoerder van Gates heeft het onderzoek naar de affaire geen rol gespeeld bij de scheiding, evenmin zijn band met Epstein. “Het is buitengewoon teleurstellend dat er zoveel onwaarheden zijn gepubliceerd over de oorzaak en de omstandigheden van de scheiding van Bill Gates”, zegt ze in Amerikaanse media. Volgens de woordvoerder worden de geruchten en speculaties over de scheiding steeds absurder. “Het is jammer dat mensen die weinig tot geen kennis van de situatie hebben, worden gekarakteriseerd als bronnen.”

Intussen is het huwelijk van Gates met zijn Melinda definitief over. Maar ondanks de pijnlijke breuk, die Melinda zeker niet armer zal maken, zaten ze dit weekend zij aan zij op het bruiloftfeest van hun dochter Jenifer (25) met de Egyptische ruiter Nayel Nasser. Voor het feest waren 300 gasten uitgenodigd.

