Danone verhoogt prijzen vanwege duurdere melk en verpakkingen

Het bedrijf, dat onder meer yoghurt produceert, verwacht dat de prijsstijgingen van onder meer grondstoffen zullen doorzetten en versnellen. “We verwachten in 2022 op zijn minst hetzelfde inflatieniveau als in 2021, en misschien zelfs nog hoger”, zei de financiële topman Juergen Esser. Ook problemen in de bevoorradingsketen duwen de prijzen hoger. Danone gaat de hogere kosten nu doorrekenen in de prijs van producten en spreekt ook van het verhogen van de productiviteit.

De omzet van Danone steeg in het derde kwartaal met 4 procent op vergelijkbare basis, waarbij onder meer afgestoten onderdelen niet zijn meegerekend. De hoeveelheid verscheepte producten daalde, dus de groei is alleen te danken aan hogere prijzen. Het Franse bedrijf boekte een kwartaalomzet van 6,2 miljard euro.

Danone waarschuwde dat de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen het bedrijf raken. Daarnaast wil het Franse concern de kosten terugbrengen, maar maakt nog niet duidelijk hoe.