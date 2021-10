Voor het eerst in decennia staat vanaf dinsdag een Duitse vrouw voor de rechter wegens haar aandeel in de gruweldaden van de nazi’s. Irmgard Furchner (96) wordt ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan meer dan 11.000 moorden in het kamp van Stutthof. Duizenden vrouwen waren medeplichtig aan de gruwel in de kampen: dit is hun verhaal.