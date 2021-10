Duvelclub De Stam Paal leert boogschieten

Naast de vaste activiteiten zoals o.a. fietstocht, zoektocht, zettersprijskamp, ballonvlucht, bezoek brouwerij... organiseert Duvelclub de Stam ook al eens een ‘andere’ activiteit. Dit jaar gingen ze het niet ver zoeken en leerden ze hun buren kennen. Bij boogschuttersgilde Sint-Jan kregen ze een initiatie boogschieten. In het begin was men al blij als de pijl in de kooi terechtkwam, maar het ging stilletjes aan wat beter en toen de eerste vogel viel weerklonk luid gejuich. Op het einde van de dag werd er verbroederd met een… Duvel.