Senioren gaan op ontdekkingsreis in eigen stad

Er werd gestart in de nieuwe cultuurzaal OC Cor in Koersel waar Diane Ceunen de senioren de nodige uitleg verschafte. OC Cor beschikt over verschillende zalen, nl. een grote zaal waar 400 mensen kunnen plaatsnemen of 238 aan tafels gezeten. Een mooie toog met grote koelcel zorgt ervoor dat de verenigingen altijd een koel drankje kunnen nuttigen. Vooral interessant voor de senioren zijn de handige tafels op wieltjes die makkelijk op te stellen zijn. Een polyvalente zaal met toog biedt plaats aan zo’n 80 mensen voor vergaderingen, opleidingen… De centrale keuken bevat een professionele uitrusting. In de kelder zijn er 2 vergaderruimtes voor 2x12 personen, er kan 1 ruimte van gemaakt worden door een verplaatsbare wand. Overal is een beamer met scherm beschikbaar. Kortom een mooi, ruim en licht complex met voldoende parking. Diane hoopt veel verenigingen te ontvangen in het nieuwe gebouw.Vervolgens ontving Kristof Schulpé de senioren op de Lutgartsite. Met steun van de provincie werd in 2019 groen licht gegeven door stad Beringen om ondernemers de kans te geven hun droom werkelijkheid te laten worden. Van ambachtelijk werk en jeugdorganisaties tot eet- en drankgelegenheden. De seniorenraad werd hartelijk ontvangen in het Blauw Huis, een gezellige ontmoetingsplaats voor senioren, ouderen en mantelzorgers. Fijn om te weten dat je er altijd welkom bent voor een tas koffie, een babbel,… Een prachtig initiatief van Ann Vanhoudt.Na een echte Italiaanse pasta bij Da Luigi werd de namiddag verdergezet in de bibliotheek. De nieuwe indeling van bib, hoe uitlenen, de boeken met vergrote letters… Dit kan de senioren zeker helpen in het vinden van boeken. De senioren werden ook aangetrokken door het digipunt waar ze terecht kunnen met allerlei digitale vragen.