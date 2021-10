Parochiale eenheid Sint-Barbara en mijnwerkers-brancardiers op bedevaart naar Scherpenheuvel

De oproep om mee te gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel was niet in dovenmansoren gevallen. Een volle liftbus en een groep auto’s reden richting Scherpenheuvel. In totaal volgden 57 gelovigen de stemmige eucharistieviering in de basiliek. De viering die werd voorgegaan door pastoor Geert en opgeluisterd door de gezamenlijke kerkkoren, werd samen met Samana Molenstede intens beleefd. Na deze viering een groepsfoto voor de basiliek was men een uurtje vrij om een kaarsje aan te steken, langs de kraampjes te wandelen en/of iets te gaan drinken. Een aantal bedevaarders deden ook de (korte vlakke) Kruisweg. Aan elke statie werd even halt gehouden.