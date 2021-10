The Weeknd annuleert concerten in Sportpaleis

The Weeknd komt op 28 en 29 september 2022 dan toch niet naar het Antwerpse Sportpaleis. De Canadese superster verplaatst zijn tournee opnieuw, tickethouders krijgen hun geld terug.

Zijn ‘After Hours’-tournee was eerder al uitgesteld door corona, maar nu wijzigt ook inhoudelijk een en ander. De naam wordt veranderd naar ‘After Hours till Dawn’, wat zou duiden op nieuw werk, en in plaats van arena’s en concertzalen zal de Blinding lights-hitmaker dit keer mikken op de stadions. “Ik wil iets groter en specialer doen”, laat hij weten via de sociale media. Te meer omdat naar eigen zeggen indoor nog te vaak beperkingen gelden.

Of ons land opnieuw een halte wordt, zal nog moeten blijken. Wie kaartjes had voor het Sportpaleis zal wel voorrang krijgen bij de toekomstige ticketverkoop.(bpr)