Annemiek Van Vleuten alweer op de fiets na schouder- en bekkenbreuk in Parijs-Roubaix

In de eerste kletsnatte editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen vielen er meteen slachtoffers. Een daarvan was Annemiek Van Vleuten, die keihard onderuitging op de vettige kasseien. Bij die val brak de Nederlandse ex-wereldkampioene haar schouder en haar bekken op twee plekken.

Van Vleuten begon vastberaden aan haar revalidatie en doet er alles aan om zo snel mogelijk terug de oude te zijn. “Voor elke botbreuk is er een herstelperiode van vier tot zes weken en ook bij mij staat deze tijd daarvoor. Wel ben ik misschien wat meer gemotiveerd en minder bang om te gaan bewegen zodra dit verantwoord kan. En dan zit je dus 48 uur na de val gewoon op een hometrainer”, klinkt het bij de renster van Movistar.

Vorige dinsdag, amper tien dagen na de zware val in Parijs-Roubaix, ging Van Vleuten - weliswaar op een stadsfiets - alweer de baan op. “Op mijn stadsfiets zit ik helemaal rechtop, op een heel zacht en breed zadel. Na 16 kilometer was ik helemaal kapot, maar het ging! Pijn is nog steeds mijn gids in wat ik wel en niet moet doen, maar zolang ik dus geen pijn voel mag ik belasten en bewegen”, aldus Van Vleuten.

Tour 2022

En nu? Van Vleuten denkt nog niet aan stoppen en zal er alles aan doen om volledig klaar te zijn voor de eerste Ronde van Frankrijk voor vrouwen, volgende zomer. “Afgelopen woensdag heb ik in het ziekenhuis nog een controle gehad en zijn er weer foto’s gemaakt. Alles zag er goed uit en de artsen zijn ervan overtuigd dat ik hier zonder problemen volledig van kan herstellen.” Midden december plant de ex-wereldkampioene alvast een fietsvakantie in Colombia.

