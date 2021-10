Bilzen

Op de Riemsterweg in Grote-Spouwen is dinsdagmorgen een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Rond 7.45 uur botsten een lichte motorfiets en een auto op het kruispunt met de Kellerstraat. De aanrijding was fataal voor de 56-jarige man die op de scooter reed. De Hoeselaar reed naar zijn werk.