Done deal: Victor Campenaerts keert terug naar Lotto-Soudal

Door het vertrek van onder meer John Degenkolb en Tosh Van Der Sande heeft CEO John Lelangue nog wat budget over om de 29-jarige renner in te lijven. Campenaerts reed de voorbije twee jaar bij Qhubeka-Assos en had nog één jaar contract bij de Zuid-Afrikaanse ploeg, maar hij mocht daar vertrekken aangezien de ploeg sinds september geen loon meer kon uitbetalen.

Bij Lotto-Soudal hoopt Campenaerts zijn reconversie van tijdrijder naar klassieke renner voort te zetten in het gezelschap van de opkomende mannen Brent Van Moer en Florian Vermeersch. Bovendien vindt hij bij Lotto-Soudal de Ridley-fiets terug waarmee hij in 2018 en 2019 zijn beste resultaten neerzette. Sinds maandag is Campenaerts al bezig met zich in te werken bij zijn toekomstige werkgever tijdens een kennismakingsstage, verspreid over drie dagen.