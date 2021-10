Hasseltse straatnamen: Breughellaan

Kunstschilder Pieter Breughel (of eertijds Brueghel of Bruegel) werd geboren tussen 1525 en 1530, de plaats is niet bekend, soms wordt de buurt van Breda vernoemd. Als schildersleerling kwam hij in Antwerpen terecht. Later werd het Mechelen, waar hij Sint Rombout en Sint-Gommarus schilderde op de buitenkant van de zijluiken van een drieluik voor de Sint-Romboutskerk. Van 1552 tot 1554 maakte hij een reis naar Italië. Hij maakte talloze tekeningen en schilderijen van de plaatsen die hij op zijn heen- en terugreis aandeed. Terug in de Nederlanden werkte hij in Antwerpen vooral als ontwerper voor gravures. De prenten naar zijn werk gemaakt, maakten hem beroemd in heel toenmalig Europa. Deze etsen en gravures bleven tot lang na zijn dood bekend. Vanaf 1560 kreeg hij voldoende opdrachten als schilder, zodat het tekenen minder werd. Vanaf 1562 begon hij dan ook volop te schilderen. Een jaar later verhuisde hij naar Brussel en huwde de dochter van één van zijn vroegere leermeesters, Mayken Coecke. Zij kregen drie kinderen, waarbij twee zonen, dat werden Pieter Breughel de Jonge en Jan Breughel de Oude. Zo kon dit schildersgeslacht doorlopen tot eind 17de eeuw. Naast zijn onvolprezen landschappen schilderde Breughel het volkse leven. Enkele bekende werken: 'De Boerenbruiloft', 'Kinderspelen', 'De Toren van Babel', 'Winterlandschap met Schaatsers', 'Nederlandse Spreekwoorden'. Pieter Breughel De Oude stierf in Brussel in 1569.“Viels tee vrieg gestorreve toch…”