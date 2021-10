Aan de vooravond van nieuw NBA-seizoen: 96 procent is (verplicht) gevaccineerd, sterspeler Kyrie Irving nog steeds niet

Het nieuwe NBA-seizoen schiet dinsdagnacht uit de startblokken. Zowat 96 procent van de spelers is gevaccineerd tegen het coronavirus en “dat aantal zou nog moeten toenemen eens het seizoen begonnen is”, verklaarde NBA-topman Adam Silver, die hoopt dat sterspeler Kyrie Irving zich alsnog laat vaccineren.

Een twintigtal spelers, minder dan een per club, weigert voorlopig een prik. Het debat over vaccinatie leidde de voorbije weken tot felle discussies tussen de liga en een aantal basketters. Brooklyn besliste zelfs vedette Kyrie Irving op non-actief te zetten omdat de zevenvoudige All-Star weigert zich te laten vaccineren. De stad New York, waar de Brooklyn Nets hun thuismatchen spelen, eist dat alle indoor sporters gevaccineerd zijn. Irving kan daardoor voorlopig niet trainen en geen wedstrijden meespelen.

Kyrie Irving mag voorlopig niet spelen. — © AFP

“Ik hoop dat Kyrie, ondanks zijn mening over het vaccin, zal beslissen zich te laten vaccineren want ik wil hem dit seizoen echt basketbal zien spelen. En ik wil dat de Brooklyn Nets al hun spelers kunnen opstellen”, onderstreepte NBA-topman Adam Silver.

In de NBA geldt geen vaccinatieverplichting. De spelersvakbond, waarvan Kyrie Irving een van de vicevoorzitters is, verzette zich daar fel tegen. In ruil werd een streng protocol opgesteld voor spelers die niet gevaccineerd zijn. Zij moeten zich dagelijks laten testen, alleen hun maaltijden nuttigen en mogen slechts heel beperkt contact hebben met de buitenwereld.

“Ik had liever gezien dat de spelersvakbond de vaccinatieverplichting had goedgekeurd”, stelde Silver. “Het zou voor iedereen beter zijn geweest mocht elke speler gevaccineerd zijn.”