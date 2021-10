Engelse media richten ogen op Charles De Ketelaere: “Meer dan in staat om Manchester City in de problemen te brengen”

In aanloop naar de wedstrijd van Manchester City op het veld van Club Brugge legt het Engelse BBC Sport de focus op Charles De Ketelaere. De 20-jarige Bruggeling heeft de laatste weken indruk gemaakt en ook over Het Kanaal hebben ze dat gezien. “Elegant, creatief en uiterst technisch begaafd voor zo’n grote jongen”, omschrijven ze hem.

“Van Prince Charles naar King Charles”, kopte BBC. “De Ketelaere’s bijnaam kreeg al snel een upgrade nadat hij in zijn eerste seizoenen al belangrijke doelpunten maakte, waaronder de winning goal op het veld van Zenit Sint-Petersburg. Ook op het veld van Lazio had hij het doelpunt van de kwalificatie op de voet, maar vanuit een scherpe hoek trof hij de lat.”

Verder hebben de Engelsen niets dan lof voor de nederigheid van De Ketelaere. “De nieuwe ster van het Belgische voetbal is een lokale jongen met posters van Club Brugge-spelers in zijn kamer. Hij woont nog bij zijn moeder en gaat niet meer naar de bakker omdat hij te verlegen is om er selfies met supporters te nemen.”

© AFP

“Voor mensen die hem al langer volgen zijn de goede prestaties van dit seizoen geen toeval. De jongeling heeft al 98 wedstrijden, twee Belgische titels en een Super Cup op zijn palmares. Hij trad in de voetsporen van Romelu Lukaku en Divock Origi door tot ‘Talent van het Jaar’ te worden verkozen in België, een prestigieuze prijs die nog maar vier andere voetballers wisten te winnen”, klinkt het bij BBC.

Nummer tien?

Ook in Engeland is het nog niet voor de volle 100 procent duidelijk welke positie nu de beste is van De Ketelaere. De Engelsen gingen te rade bij Frank Buyse, ervaren journalist bij de Krant van West-Vlaanderen. “Charles’ beste positie is de nummer tien, maar daar speelt de ervaren Hans Vanaken. Daarom wordt hij nu uitgespeeld als spits”, vertelde Buyse overtuigd aan de Engelsen. Die getuigenis komt alvast overeen met de overtuiging van bondscoach Roberto Martinez, die eerder verkondigde dat De Ketelaere niet het profiel van een spits heeft.

Waar De Ketelaere ook op zijn best is, het moge duidelijk zijn dat ze zijn talent ook in Engeland al goed in de gaten hebben. “Hij is elegant, creatief en uiterst technisch begaafd voor zo’n grote jongen. ‘King Charles’ is klaar om Kevin De Bruyne en co te ontvangen in zijn kasteel, en hij is meer dan in staat om de kampioen van de Premier League in de problemen te brengen.”

© BELGA