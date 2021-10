Klaar voor een portie schattigheid? Davy voedt met de hand een... wallaby op

In Tielt-Winge voedt Davy Reinquin zelf een wallaby op, da's een kleine kangoeroe. De kleine Skippy is uit de buidel verstoten door zijn moeder, en dus moet Davy samen met zijn familie de ouderrol overnemen en dat doet ie volledig met de hand. Je mag de dieren gewoon als huisdier houden, maar ze zelf opvoeden is toch geen eenvoudige opdracht, want het diertje slaapt in een buidel en moet elke drie uur een fles melk krijgen.