Nog twee Belgische jihadisten met jezidi-slaven geïdentificeerd

Op basis van de getuigenis van het 22-jarige meisje werd de Belg Younes Abaaoud geïdentificeerd. Hij werd in 2014 op 13-jarige leeftijd in Brussel ontvoerd door zijn oudere broer, Abdel Hamid, die de aanslagen in Parijs mee coördineerde. Abaaoud junior had volgens het meisje verschillende jezidi-slaven. Younes Abaaoud zou zijn omgekomen in Syrië, maar dat is nooit bewezen.

De andere geïdentificeerde Belg, die formeel herkend werd op een foto, is Abu Talha al-Belgiki, alias Yassine Cheikhi, een Brusselaar die dicht bij Abdel Hamid Abaaoud staat. Cheikhi vocht de hele oorlog in dienst van IS. Hij werd gearresteerd door de Syrische Democratische Strijdkrachten na de slag om Baghouz in maart 2019, en zit sindsdien in een isoleercel in een gevangenis in het noordoosten van Syrië. Zijn vermoedelijke slaaf was minderjarig op het moment van het incident.

Tot nog toe werden bij het federaal parket zes dossiers geopend over de betrokkenheid van Belgen bij de slavernij van jezidi’s in Irak en Syrië. Dat bevestigde het federaal parket eind september al.