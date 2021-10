Kaakchirurgen zien steeds meer slachtoffers die gevallen zijn met een elektrische step. In één val kan je zo je kaak, kaakgewrichten en je tanden breken. Christophe De Foer is kaakchirurg in de ziekenhuizen Sint-Augustinus en Jan Palfijn, en moet sinds twee jaar meer en meer mensen behandelen die op hun gezicht gevallen zijn met de step. Er moet iets gebeuren, zegt hij. Want dit kan niet blijven duren.