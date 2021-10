Symptomen van coronavirus? "Doe een zelftest en ga niet naar de huisarts"

Ga niet naar de huisarts voor een covidtest, maar haal een zelftest in huis indien u twijfelt of u besmet bent met het coronavirus. Die oproep doet het Vlaams Artsensyndicaat. In overleg met huisartsenverenigingen, waaronder Domus Medica, wil het syndicaat de huidige teststrategie herzien. De huisartsen hebben het nu al erg druk met andere infectieziekten. Het syndicaat vreest dat het zorgsysteem overbelast raakt.

LEES OOK. Huisartsen doen voorstel: “Symptomen? Laat mensen een zelftest doen”