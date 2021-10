Zus van Bart De Pauw: “Of hij ooit nog op tv te zien zal zijn? Nee”

Op de vraag of Sofie De Pauw haar broer ooit nog programma’s ziet maken, zonder zelf op het voorplan te treden, is het antwoord duidelijk: “Nee. Ze hebben Bart geraakt in zijn kern, in zijn humor. Ze hebben hem voor een stuk kapotgemaakt, ’t is niet meer mijn broer zoals ik hem kende. De sprankel in zijn ogen is uitgedoofd. Ik vond hem altijd op z’n grappigst bij ons aan de keukentafel en die momenten zijn we voorgoed kwijt.”

En als gevraagd wordt of De Pauw ooit nog op tv te zien zal zijn, klinkt het even stellig: “Het antwoord is duidelijk: nee. Bart komt nooit meer op televisie. Los van schuld of onschuld. Hij is gecanceld. Dertig jaar televisiewerk is tenietgedaan.”