De kop is eraf: dit was de eerste aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’

De kop is eraf, van het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’. Al leidt de transformatie van Zita Wauters in Walter Grootaers hier en daar vermoedelijk tot slapeloze nachten. En dan was er nog die BV die verborgen onder een gigantisch Erik Van Looy-masker een liedje kwam zingen.

De winnaar van vanavond:

Radiopresentator Dorianne Aussems. Met een videofragment over Britney Spears, waarbij ze alle vijf de trefwoorden vond, knokte ze zich naar winst.

De verliezer:

Model Cesar Casier moest in het finalespel de duimen leggen tegen zanger en acteur Niels Destadsbader. Hij wist vier automerken die in België het vaakst worden gestolen, en dat volstond.

De nieuwkomer van morgen:

Content creator, actrice en comedian Wiam, die ook bekend is als WiamWiamWiam en zeker op social media al naam heeft.

Zo ziet de kruising van Zita Wauters en Walter Grootaers eruit. — © SBS

De beste quotes:

Jurylid James Cooke, over hoe hij Frans leerde: “Le le que très que en que te que les que.” Zeg dat maar eens luidop. En nog eens als je de schunnigheid niet meteen hoort.

Erik Van Looy: “Ik spreek vijf talen.”

Jurylid Marc-Marie Huijbregts: “Welke?”

Van Looy: “Sowieso Nederlands ...”

James Cooke: “Ah, ja? Doe eens.”

Erik Van Looy: “Ik heb een try-out gedaan voor mijn zaalshow, en er is 321 keer gelachen.”

James Cooke: “Natuurlijk, er was al lang niet meer gelachen in de woon-zorgcentra.”

Het mooiste moment:

Niels Destadsbader en Cesar Casier blijken elkaar al heel lang te kennen. Ze zaten zelfs samen in de klas, in de kunstacademie in Gent. Dat was meteen de reden om een mooi jeugdplaatje op te diepen.

Vielen ook nog op: Herman Brusselmans die verborgen onder een gigantisch Erik Van Looy-masker een liedje kwam zingen, én Zita Wauters die met een app op een eerder griezelige manier transformeerde in haar fysieke tegenpool Walter Grootaers. Dat wordt slapeloos woelen, vannacht en de komende nachten. En of Marc-Marie Huijbregts ook echt een tijdlang zijn gezicht waste met zijn eigen urine, tot hij na een week vliegjes om zich heen zag cirkelen, zal hopelijk altijd een goed bewaard geheim blijven.

