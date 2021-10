Terwijl u hem maandagavond op het scherm zag grappen en quizzen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ op Play4, zit topmodel en ontwerper Cesar Casier (32) eigenlijk in Namibië. Daar wil hij zich in alle rust herbronnen met liefdadigheidswerk, nadat de gejaagdheid van het leven en een relatiebreuk hem hadden uitgeput. “Ik sta al sinds mijn achttiende onder voortdurende druk. Het was tijd voor de pauzeknop.”