Spaanse politie ontdekt grootste wietplantage in Europa

De Spaanse Guardia Civil heeft begin oktober de “grootste wietplantage in Europa” opgerold. De politie kwam de 135.000 planten in september op het spoor tijdens de controle van een boerderij die legale hennep - voor industriële toepassingen - zou kweken. Maar de planten bleken illegale cannabis sativa te zijn, die genetisch gemodificeerd waren om van uiterlijk op de legale soort te lijken. Drie personen werden gearresteerd, nog zes anderen worden ondervraagd in verband met de plantage. Alle wiet werd vernietigd.