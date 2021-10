Lagere rente op coronaleningen nog tot einde van dit jaar mogelijk voor kmo’s

Nog tot het einde van dit jaar kunnen kmo’s en zelfstandigen coronaleningen van minder dan 150.000 euro aangaan aan een interest van 2 in plaats van 3 procent. Daarvoor heeft Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V) maandag een overeenkomst getekend met investeringsmaatschappij PMV. De lagere rente geldt bovendien ook retroactief: ze wordt zo van toepassing op dossiers van kmo’s en zelfstandigen die vanaf 1 januari 2021 zijn aangevraagd. In totaal kunnen er nu al bijna 242 leningen aan een lagere rente worden uitgekeerd.

“Voor veel kmo’s is een lagere rente het verschil tussen kopje-onder gaan en een doorstart kunnen nemen in deze tijden van crisis”, zegt Filip Lacquet groepsmanager bedrijfsfinanciering bij PMV. “Deze overeenkomst toont het vertrouwen tussen de verschillende partners, en kan een wezenlijk verschil betekenen voor kmo’s.” Minister Crevits voorziet voor de regeling een compensatie vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Eerder werd ook al het interestpercentage voor meer mature ondernemingen die bedragen boven de 150.000 euro wilden lenen, van 4,5 naar 2 procent teruggebracht. Die verlaging is mogelijk dankzij het Europees Investeringsfonds (EIF). “Dankzij het Europees Garantiefonds zijn we in staat om meer steun te geven aan Europese bedrijven”, zegt Roger Havenith van het EIF. “Zo kregen ze meer ademruimte, en kunnen ze proberen de pandemie achter hen te laten.”