Bild-hoofdredacteur aan de deur gezet na nieuwe beschuldigingen van machtsmisbruik

Bild-hoofdredacteur Julian Reichelt is maandag op staande voet ontslagen. De uitgever van de tabloid, mediabedrijf Axel Springer, nam die beslissing na nieuwe berichten over ongepast gedrag van de 41-jarige Reichelt. In die berichten is sprake van affaires met jonge vrouwen, waarbij er aanwijzingen zijn van machtsmisbruik.

“Naar aanleiding van journalistiek werk heeft het bedrijf de voorbije dagen nieuwe kennis opgedaan over het huidige gedrag van Julian Reichelt”, klinkt het in een mededeling van de uitgever. “Het bedrijf heeft die informatie nagetrokken. Het bestuur heeft zo geleerd dat Julian Reichelt privé en werk niet duidelijk gescheiden hield, ook niet nadat hij dit voorjaar een akkoord sloot. Hij heeft het bestuur hierover ook niet de waarheid verteld.”

Na de eerste berichten over machtsmisbruik en de uitbuiting van freelancers was er dit voorjaar een interne procedure opgestart. De conclusie daarvan was dat Reichelt kon terugkeren als hoofdredacteur, nadat hij twaalf dagen geschorst was. Hij kreeg toen wel een vrouw aan zijn zijde.

In een statement maakte Axel Springer toen bekend dat ze hadden gekeken naar “de beschuldigingen van machtsmisbruik in verband met consensuele relaties en drugsgebruik op het werk. In tegenstelling tot de geruchten in verschillende media waren er geen beschuldigingen van seksuele intimidatie, en de onderzoeken hebben geen enkel bewijs van seksuele intimidatie of dwang aan het licht gebracht”.

In de verklaring werd verder gesteld dat niet nader genoemde “fouten” niet opwegen tegen “de enorme strategische en structurele veranderingen en de journalistieke prestaties die onder leiding van Julian Reichelt hebben plaatsgevonden”.

Affaire met stagiair

Een nieuw artikel, afgelopen weekend in de New York Times, bracht de bal echter weer aan het rollen. Dat artikel ging over de plannen van Springer om het Amerikaanse Politico over te nemen, maar verwees ook naar nog niet eerder gepubliceerd onderzoek door Duitse journalisten naar het gedrag van Reichelt.

In het artikel wordt verwezen naar een affaire die de man had met een 25-jarige stagiaire. “Als ze ontdekken dat ik een affaire heb met een stagiaire, dan ben ik mijn job kwijt”, zou Reichelt gezegd hebben volgens de verklaring van de vrouw. Maar de relatie liep verder. In 2017 kreeg ze een van de topjobs binnen de redactie. Reichelt gaf haar een high-profile job, waar ze naar eigen zeggen niet klaar voor was. Dat terwijl hij haar bleef vragen naar hotelkamers te komen. “Zo gaat het altijd bij Bild”, vertelde de vrouw aan speurders. “Zij die met de baas slapen, krijgen een betere job.”

Reichelt wordt opgevolgd door de 37-jarige Johannes Boie, die tot nu nog aan het hoofd stond van Welt am Sonntag. Die zondagskrant behoort ook tot het imperium van Axel Springer.