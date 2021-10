“Dag start bewolkt en regenachtig, pas in de loop van de namiddag opklaringen”

Dinsdagvoormiddag is het bewolkt en eerst nog regenachtig. In de loop van de namiddag komen er vanuit het westen brede opklaringen opzetten.

Hoe sneller deze opklaringen komen, hoe hoger de temperatuur zal kunnen pieken. Ten westen van Limburg kan de temperatuur oplopen naar waardes boven 20°C. Bij ons kan de temperatuur in het zuidwesten van de provincie dicht in de buurt van 20°C geraken, in het noordoosten blijft het daarvoor waarschijnlijk net te lang bewolkt.

De gemiddelde windsnelheid bedraagt zo’n 4 Beaufort wat neerkomt op ongeveer 25 km/u. Tot de avond geraken de sterkste windvlagen niet hoger dan 45 km/u. In de loop van de avond en nacht naar woensdag wakkert de wind verder aan tot gemiddeld 5 Beaufort met soms rukwinden rond 60 of 65 km/u. Het wordt wél een droge en zeer zachte nacht.

