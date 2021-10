Fans moeten nog langer geduld hebben: Marvel stelt ‘Black Panther 2’, ‘Thor 4’ en ‘Indiana Jones 5’ uit

Filmfans, en liefhebbers van de Marvelfilms in het bijzonder, neem je agenda erbij. Maandagavond werd door moederbedrijf Disney aangekondigd dat de superheldenfilms die in 2022 gepland staan, allemaal enkele maanden opschuiven. Zo wordt Doctor Strange in the multiverse of madness met Benedict Cumberbatch van maart naar mei verplaatst.

De nieuwe Thor-film, oorspronkelijk gepland voor mei, schuift op naar juli. Het langverwachte vervolg op het succesvolle Black panther verhuist daardoor naar november. Nu goed, dat is maar klein bier vergeleken met het nieuws over Indiana Jones 5. Die wordt van juli 2022 meteen uitgesteld naar juni 2023. Een precieze verklaring voor de wijzigingen werd niet gegeven, maar insiders hebben het over vertragingen in het productieproces omwille van – what else – de pandemie.

(dewo)