Hans Herbots gaat Heizeldrama verfilmen … vanuit de catacomben van het stadion: “Grote, internationale productie”

Regisseur Hans Herbots (51) gaat een film draaien over het Heizeldrama, waarbij 39 voetbalfans om het leven kwamen nadat ze in de tribunes van het Heizelstadion werden vertrappeld. “Het wordt een grote, internationale productie”, zegt producent Hans Everaert.

Hoewel het Heizeldrama al van 29 mei 1985 dateert, lijkt de grootste ramp uit de Belgische voetbalgeschiedenis plots weer op de radar van fictiemakers te staan. Productiehuis De Mensen werkt aan een reeks voor VTM rond het drama, maar ook bij Menuetto liggen grote plannen op tafel. “Lode Desmet is al een eind gevorderd met een scenario voor een speelfilm over wat er die noodlottige avond op de Brusselse Heizel gebeurde”, zegt Hans Everaert, producent van Menuetto. “Als documentairemaker draaide Lode in 2005 Requiem for a Cup Final. Hij deed derhalve veel research rond het thema en beschikt over een grote kennis ter zake. Maar voor alle duidelijkheid: in de film die we op het oog hebben, volgen we fictieve personages en van hen uit vertellen we het verhaal. Om het historisch perspectief te behouden, willen we er wel authentieke beelden van toen doorheen mengen.”

Buitenlandse acteurs

Hans Herbots, die de jongste jaren een pak ervaring opdeed in internationale producties zoals The serpent, Rivièra en Cobra, zal de film regisseren. “We gaan ook in zee met buitenlandse producenten en dat worden er allicht uit Italië en het Verenigd Koninkrijk, de landen die bij het drama betrokken waren (de Europacup 1-finale ging tussen Liverpool en Juventus, red). Dat betekent dat er behalve een Belgische cast, ook acteurs uit die landen zullen meespelen. Iedereen zal overigens zijn eigen taal spreken.”

De insteek van de film belooft alvast apart te worden: “We zullen het verhaal niet vanop de tribunes vertellen, wel vanuit de catacomben onder het stadion. Daar kwam uiteindelijk alles samen. De gewonden arriveerden er, daar werd de hulp gecoördineerd, daar werden de politieke beslissingen genomen.” Als alles volgens plan verloopt, hopen Everaert en Herbots de film in 2023 te kunnen draaien.

