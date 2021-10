Lajovic en Rinderknech nemen eerste horde op European Open in Antwerpen

Dusan Lajovic (ATP 33) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van de European Open, het ATP-toernooi in de Antwerpse Lotto Arena (hardcourt/508.600 euro). De 31-jarige Serviër, het achtste reekshoofd, versloeg in zijn eerste duel de Fransman Richard Gasquet (ATP 74) na één uur en 22 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/3) en 6-1).