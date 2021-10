Red Flames gaan vol voor zes op zes in belangrijk tweeluik richting WK: “Natuurlijk willen we een statement maken”

De Red Flames (FIFA-19) kijken donderdag in de WK-kwalificatie Kosovo (FIFA-115) in de ogen, maar de nadruk ligt toch vooral op de clash tegen groepsfavoriet Noorwegen (FIFA-12). “We willen twee keer winnen”, klinkt het vol vertrouwen bij bondscoach Ives Serneels en speelsters Janice Cayman en Tessa Wullaert.

“Normaal begin ik altijd met de eerstvolgende match, maar dit keer ben ik toch begonnen met spreken tegen de speelsters over Noorwegen”, vertelt bondscoach Ives Serneels. “Al gaan we tegen Kosovo niet in functie van Noorwegen spelen. Kosovo is wat vergelijkbaar met Albanië. Het zal stug worden. We moeten die goede momenten thuis tegen Albanië opnieuw tonen tegen Kosovo. Iedereen was scherp op training. Ook tegen Kosovo zal er aan inzet geen gebrek zijn. Bij de nationale ploeg moet je elke wedstrijd trots zijn en willen winnen.”

Justien Odeurs werd niet opgeroepen, terwijl ze wel fit is en afgelopen weekend nog gewoon in doel stond bij Anderlecht. Normaal gezien is Odeurs eerste keuze, de niet-selectie was dus wel verrassend. “Maar ik wil er geen signaal mee geven”, zei Serneels. “De reden is privé. Maar we hebben al enkele maanden geleden gezegd dat het nodig is om de lat hoger te leggen. We moeten proberen om te blijven verbeteren.”

© BELGA

Tessa Wullaert stak als vanouds haar ambities niet onder stoelen of banken: “We willen vooral geen punten laten liggen tegen Kosovo. Vol voor de drie punten gaan, dat is een begin. Maar eigenlijk gaan we gewoon vol voor zes op zes. We moeten daarin geloven. Maar we zijn nog niet bezig met die wedstrijd tegen Noorwegen. We hebben na het gelijkspel tegen Polen met de groep gepraat en ook de moeilijke dingen besproken. We proberen daarin te groeien.”

Janice Cayman sprak van een statement maken in dit tweeluik. “Dit is belangrijk richting eventuele kwalificatie. Dus ja, we willen zoals altijd wel een statement maken.”

België staat voorlopig tweede in groep F met vier op zes. Noorwegen staat aan de leiding met zes op zes. De groepswinnaars gaan rechtstreeks naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, de drie beste tweedes ook.