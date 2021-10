Vanaf vandaag is het voor studenten van de ULB expliciet verboden om hun kleren nog uit te trekken tijdens allerhande activiteiten. Aanleiding is een omstreden filmpje dat dit weekend opdook waarin te zien is hoe enkele studenten naakt seksscènes nabootsten. Drie studenten kregen van de vicerector daarvoor maandag ook een officiële waarschuwing.