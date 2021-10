Wie Sander Gillé (D30) en Joran Vliegen (D29) nog eens in het echt aan het werk wil zien, moet deze week afzakken naar de European Open in Antwerpen, want die kans krijg je maar één keer per jaar. De Limburgse dubbeltandem behoort intussen tot de wereldtop. “Enkel de regelmaat ontbreekt nog in onze prestaties”, geeft Sander toe.