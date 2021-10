EMA start onderzoek op naar gebruik van Pfizervaccin bij jonge kinderen

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA start het onderzoek naar de klinische proeven die farmabedrijven Pfizer en BioNTech hebben overgemaakt, over het gebruik van hun coronavaccin bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud. Toezichthouder EMA moet de resultaten nu beoordelen en beslissen of het model ook voor die leeftijdsgroep ingezet mag worden.

Het vaccin van Pfizer mag tot nu, net zoals de andere in de Europese Unie erkende vaccins, enkel toegediend worden aan wie ouder is dan 12 jaar. Een aanbeveling van het EMA wordt de komende maanden verwacht. De slotbeslissing is dan voor de Europese Commissie, maar na de goedkeuring van het EMA is die slotbeslissing doorgaans slechts een formaliteit.

Vorige week had Pfizer al een aanvraag voor dezelfde leeftijdsgroep ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenregulator FDA. Een beslissing wordt de komende weken verwacht.

Uit onderzoek bij 2.268 kinderen tussen 5 en 11 jaar zou blijken dat het vaccin effectief is en geen grote bijwerkingen vertoont. Zo is het aantal opgewekte antilichamen vergelijkbaar met die bij mensen van 16 tot 25 jaar en komen ook de bijwerkingen grotendeels overeen. De kinderen kregen twee prikken van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van 12 jaar en ouder, die 30 microgram per prik krijgen.

Pfizer en BioNTech doen ook al onderzoek naar het effect van het vaccin bij kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar. Die groep krijgt 3 microgram per prik toegediend.