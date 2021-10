Verenigingen schorten activiteiten op en en klassen gaan dicht na corona-uitbraak in Meeuwen-Gruitrode

Oudsbergen

Corona-alarm in Oudsbergen. Daar zijn dit weekend 60 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, vooral bij gezinnen in Meeuwen-Gruitrode. 11 klassen van twee basisscholen zitten in quarantaine, het gaat om meer dan 200 leerlingen. Maar ook in andere klassen hebben kinderen positief getest op corona. Verschillende verenigingen hebben op eigen initiatief hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Burgemeester Marco Goossens roept iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen, en bij de minste twijfel een coronatest uit te voeren.